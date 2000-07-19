В Киеве начальница налоговой стала жертвой взломщиков

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Сама Влада на тот момент была за границей и ее жилище пустовало.

Воры ограбили квартиры. В столице Роcсийской Федерации неизвестные попали в квартиру через балкон. На балкон они добрались, забравшись по металлической лестнице, которая была размещена на доме. Они просто открыли балкон и вошли в квартиру. Из помещения пропало три миллиона рублей, а также золотые украшения. Пока не известно,