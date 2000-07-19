Раздел: Происшествия
В Киеве начальница налоговой стала жертвой взломщиков
Это не первый подобный случай.
Квартирные воры безнаказанно продолжают свое турне по элитным апартаментам столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как узнала журналисты из собственных источников в Нацполиции,новой жертвой взломщиков вчера стала начальница отдела Госфискальной службы Светлана Чубка. Со слов заявительницы известно, что вчера утром она ушла из квартиры на Ивана Кудри,а когда под вечер вернулась, обнаружила открытые двери (замки были целыми), полный кавардак и пропажу ценных вещей.
У сотрудницы фискальной службы вынесли украшения из золота и серебра, ноутбук, iPad и телефон (все марки Apple) и около 20 тысяч грн наличности. Воры даже прихватили парочку ее дамских сумок элитных брендов. Вероятно, кража совершена по наводке и домушники следили за хозяйкой и ее домочадцами, чтобы никого не было дома.
Журналисты уже неоднократно описывали случаи квартирных краж у известных людей,случившихся за последние два месяца в Киеве. Это обворованная квартира экс-модели Влады Литовченко, бывшей жены лидера КПУ - Светланы Симоненко, топ-менеджера фирмы "Бурисма" и другие.
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В полиции утверждают что борются с домушниками и есть результаты - недавно на Печерске действительно поймали банду кавказцев, которые вынесли из квартиры сейф с деньгами. Однако в режиме "офф-рекордз" оперативники сознаются что это капля в море и сейчас в период летних отпусков в столицу как мухи на мед ринулись группировки кавказских квартирных воров, специализирующихся на взломе именно элитных квартир.
Квартирные воры безнаказанно продолжают свое турне по элитным апартаментам столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как узнала журналисты из собственных источников в Нацполиции,новой жертвой взломщиков вчера стала начальница отдела Госфискальной службы Светлана Чубка. Со слов заявительницы известно, что вчера утром она ушла из квартиры на Ивана Кудри,а когда под вечер вернулась, обнаружила открытые двери (замки были целыми), полный кавардак и пропажу ценных вещей.
У сотрудницы фискальной службы вынесли украшения из золота и серебра, ноутбук, iPad и телефон (все марки Apple) и около 20 тысяч грн наличности. Воры даже прихватили парочку ее дамских сумок элитных брендов. Вероятно, кража совершена по наводке и домушники следили за хозяйкой и ее домочадцами, чтобы никого не было дома.
Журналисты уже неоднократно описывали случаи квартирных краж у известных людей,случившихся за последние два месяца в Киеве. Это обворованная квартира экс-модели Влады Литовченко, бывшей жены лидера КПУ - Светланы Симоненко, топ-менеджера фирмы "Бурисма" и другие.
Читайте также: В Киеве дедушка устроил тройное ДТП и попытался скрыться
В полиции утверждают что борются с домушниками и есть результаты - недавно на Печерске действительно поймали банду кавказцев, которые вынесли из квартиры сейф с деньгами. Однако в режиме "офф-рекордз" оперативники сознаются что это капля в море и сейчас в период летних отпусков в столицу как мухи на мед ринулись группировки кавказских квартирных воров, специализирующихся на взломе именно элитных квартир.
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