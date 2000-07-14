» » В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножом
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножом

В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножомМежду молодыми людьми возник конфликт.

В пятницу, 20 июля, в Киеве ранили ножом молодого парня. Инцидент случился на рынке возле станции метро «Дружбы народов», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

По словам очевидцев, конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой.

Свидетели рассказывают, что парни и продавец что-то не поделили, ругались. Шаурмист вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и «скорую».

Читайте также: В Киеве мужчина ударил ножом парня

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножом
В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, поножовщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:50 » Автор: Анна Мартынова
     867
     0

Похожие новости по теме

У киевского метро пьяный ударил ножом собутыльника У киевского метро пьяный ударил ножом собутыльника

Пострадавший попал в больницу с ножевыми ранениями.

В Киеве мужчина ударил ножом парня В Киеве мужчина ударил ножом парня

Человек приказал ему налить водки, а молодой человек отказал.

В Киеве парень избил мужчину и ударил его ножом В Киеве парень избил мужчину и ударил его ножом

Мужчина уже задержан и доставлен в полицию.

В Киеве парня ударили ножом В Киеве парня ударили ножом

В Киеве 25 января около 21:45 возле станции метро «Минская» парень получил ножевое ранение.

ЧП в Киеве: пьяный мужчина ударил ножом иностранца ЧП в Киеве: пьяный мужчина ударил ножом иностранца

Мужчина ударил ножом в живот человека на остановке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх