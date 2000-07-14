Раздел: Происшествия
В Киеве продавец шаурмы ударил парня ножом
Между молодыми людьми возник конфликт.
В пятницу, 20 июля, в Киеве ранили ножом молодого парня. Инцидент случился на рынке возле станции метро «Дружбы народов», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам очевидцев, конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой.
Свидетели рассказывают, что парни и продавец что-то не поделили, ругались. Шаурмист вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и «скорую».
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До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
В пятницу, 20 июля, в Киеве ранили ножом молодого парня. Инцидент случился на рынке возле станции метро «Дружбы народов», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам очевидцев, конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой.
Свидетели рассказывают, что парни и продавец что-то не поделили, ругались. Шаурмист вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и «скорую».
Читайте также: В Киеве мужчина ударил ножом парня
До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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