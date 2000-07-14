Раздел: Происшествия
Киевские полицейские "повязали" банду грабителей
Злоумышленникам объявлено о подозрении, их взяли под стражу.
В Киеве задержаны трое грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Кроме того, злоумышленникам, которые ограбили гражданина, объявлено о подозрении.
Отмечается, что грабители заранее спланировали нападение на киевлянина и распределили роли в преступлении.
"28 января 2018 года, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только мужчина вышел из здания, один из злоумышленников ударил его в ногу, а другой вырвал из рук рюкзак с деньгами", - сообщили в прокуратуре.
В рюкзаке были 688 тыс. 250 гривен, 3 тыс. 410 долларов США, 1 тыс. 420 евро и 80 фунтов стерлингов.
После того, как рюкзак оказался в руках злоумышленников, они убежали к автомобилю, где их ждал их сообщник, и скрылись.
"В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратур.
Читайте также: Кровавая авария под Киевом: трое погибших
Также добавили, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 13 лет лишения свободы.
В Киеве задержаны трое грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Кроме того, злоумышленникам, которые ограбили гражданина, объявлено о подозрении.
Отмечается, что грабители заранее спланировали нападение на киевлянина и распределили роли в преступлении.
"28 января 2018 года, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только мужчина вышел из здания, один из злоумышленников ударил его в ногу, а другой вырвал из рук рюкзак с деньгами", - сообщили в прокуратуре.
В рюкзаке были 688 тыс. 250 гривен, 3 тыс. 410 долларов США, 1 тыс. 420 евро и 80 фунтов стерлингов.
После того, как рюкзак оказался в руках злоумышленников, они убежали к автомобилю, где их ждал их сообщник, и скрылись.
"В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратур.
Читайте также: Кровавая авария под Киевом: трое погибших
Также добавили, что санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 13 лет лишения свободы.
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