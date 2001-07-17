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На Донбассе ликвидирован известный террорист

На Донбассе ликвидирован известный террористТеррорист стал «груз 200» приблизительно 18/07/18».

Украинский патриот с оккупированных территорий «Necro Mancer» в соцсетях сепаратистов высмотрел информацию о гибели очередного «ополченца» ЛНР: «Раздорский Сергей Вячеславович (Лысый). Северодонецк, родился 18/11/85. Стал «груз 200» приблизительно 18/07/18».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

Любопытно, что Северодонецк в «составе ЛНР» пробыл лишь несколько месяцев в 2014-ом, после чего был освобожден силами АТО. Уже одно то, что Лысый не вернулся домой, как большинство боевиков первой волны из освобожденных населенных пунктов, говорит о том, что он был отъявленным рашистом и матерым террористом. Что косвенно подтверждается и им самим на его страничке ВКонтакте, где он называет себя «Псих Раздорский».

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К сожалению, хотя Сергей Раздольский и числится в базе «Миротворца», кроме того, что он является уроженцем Северодонецка, другой информации о нем нет.
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 Теги: Донбасс, террорист

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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