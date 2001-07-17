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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали автомобильного вора

В Киеве задержали автомобильного вораАвтовладелец забыл закрыть дверь транспортного средства.

Сотрудники полиции задержали в Киеве мужчину, который проникал в салон машин и похищал оттуда вещи владельцев. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Известно, что во время патрулирования территории Оболонского района, полицейские на улице Автозаводской заметили мужчину, который выгружал вещи из багажника автомобиля, в связи с этим решили проверить подозрительного гражданина.

"Мужчина рассказал, что собирается на рыбалку и пакует вещи. Но тем временем приехал настоящий хозяин машины, поэтому правоохранители задержали "псевдособственника" и доставили в отделение полиции для дачи объяснений", - сказано в сообщении.

По словам старшего следователя Оболонского управления полиции Мирослава Артамонова, настоящий автовладелец забыл закрыть дверь транспортного средства, а злоумышленник воспользовался этим, проник в салон и собирался похитить вещи.

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Следует отметить, что также была установлена причастность правонарушителя к совершению еще одной кражи из иномарки на улице Кондратюка.
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 Теги: Киев, вор, автомобиль

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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