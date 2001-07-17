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Раздел: Происшествия  
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В Киеве образовалась пробка из-за ДТП с участием Mercedes и Toyoтa

В Киеве образовалась пробка из-за ДТП с участием Mercedes и ToyoтaДвижение затруднено в сторону улицы Жилянской.

Сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщает источник, сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Mercedes и Toyoтa. У автомобиля Mercedes повреждена дверь. Из-за происшествия затруднено движение в сторону улицы Жилянской.

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Водители не пострадали. На месте работает полиция.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:20 » Автор: Анна Мартынова
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