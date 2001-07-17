В Киеве образовалась пробка из-за ДТП с участием Mercedes и Toyoтa

Движение затруднено в сторону улицы Жилянской.



Сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей, передает



Как сообщает источник, сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Mercedes и Toyoтa. У автомобиля Mercedes повреждена дверь. Из-за происшествия затруднено движение в сторону улицы Жилянской.



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Водители не пострадали. На месте работает полиция. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua Как сообщает источник, сегодня в дневное время в Киеве на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Mercedes и Toyoтa. У автомобиля Mercedes повреждена дверь. Из-за происшествия затруднено движение в сторону улицы Жилянской.Водители не пострадали. На месте работает полиция.



