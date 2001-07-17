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Раздел: Происшествия  
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В Киеве иностранец бросался на прохожих с ножом

В Киеве иностранец бросался на прохожих с ножомИностранец задержан.

28-летнему гражданину Польши, задержанному в Киеве после поножовщины, объявили о подозрении. Поляку инкриминируют умышленное убийство и покушение на убийство.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Житель Киева, тело которого обнаружили в Деснянском районе столицы, стал не единственной жертвой неадеквата. Напав на прохожего и нанеся ему смертельные удары ножом, поляк этим не ограничился. Вскоре в том же районе он напал на пожилую женщину и нанес ей многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь 68-летней киевлянки была спасена только благодаря своевременной медпомощи. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь. Поляк и сам получил огнестрельные ранения, когда попытался напасть с ножом на полицейских. Следствие будет настаивать на содержании иностранца под стражей.

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Напомним, первую жертву злоумышленника обнаружили на ул. Гната Хоткевича в Деснянском районе столицы. Инцидент с нападением на женщину случился в том же районе по ул. Двинской.
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 Теги: Киев, Иностранец, нож

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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