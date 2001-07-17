Раздел: Происшествия
Под Киевом автобус с детьми слетел в кювет
На месте аварии работала полиция.
Утром в понедельник, 23 июля, на трассе под Киевом чуть не произошла страшная авария с пассажирским автобусом. Водитель транспорта заснул за рулем и не заметил, как съехал в кювет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
При этом, в автобусе ехали дети и иностранцы, но чудом обошлось без жертв.
Об инциденте рассказала в Facebook жительница Минска, которая была среди пассажиров автобуса.
Автобус Ecolines двигался по направлению в Киев, в салоне было несколько десятков пассажиров и среди них – дети. Рано утром транспорт оказался в районе села Йосиповка, Киевской области. Именно здесь водитель, видимо, начал бороться со сном, но проиграл.
Как результат – автобус, по сообщениям пассажирки, через встречную полосу проскочил в левый кювет, где и остановился. Пассажирам повезло, поскольку в этот момент на встречной полосе никого не было и обошлось без жертв.
Читайте также: ДТП под Киевом: школьный автобус слетел в кювет
Увы, но вот пятница, 20 июля, уже вошла в историю, как «смертельная» — в этот день произошло сразу две масштабных аварии – одна под Житомиром, вторая – под Николаевом. Под Житомиром маршрутка на полном ходу врезалась в фуру, в результате чего погибло 10 человек, еще 10 получили травмы. Позднее полиция задержала водителя маршрутки.
Под Николаевом маршрутка врезалась в грузовик, который стоял на обочине дороги. В результате, четверо пассажиров и водитель погибли на месте.
Утром в понедельник, 23 июля, на трассе под Киевом чуть не произошла страшная авария с пассажирским автобусом. Водитель транспорта заснул за рулем и не заметил, как съехал в кювет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
При этом, в автобусе ехали дети и иностранцы, но чудом обошлось без жертв.
Об инциденте рассказала в Facebook жительница Минска, которая была среди пассажиров автобуса.
Автобус Ecolines двигался по направлению в Киев, в салоне было несколько десятков пассажиров и среди них – дети. Рано утром транспорт оказался в районе села Йосиповка, Киевской области. Именно здесь водитель, видимо, начал бороться со сном, но проиграл.
Как результат – автобус, по сообщениям пассажирки, через встречную полосу проскочил в левый кювет, где и остановился. Пассажирам повезло, поскольку в этот момент на встречной полосе никого не было и обошлось без жертв.
Читайте также: ДТП под Киевом: школьный автобус слетел в кювет
Увы, но вот пятница, 20 июля, уже вошла в историю, как «смертельная» — в этот день произошло сразу две масштабных аварии – одна под Житомиром, вторая – под Николаевом. Под Житомиром маршрутка на полном ходу врезалась в фуру, в результате чего погибло 10 человек, еще 10 получили травмы. Позднее полиция задержала водителя маршрутки.
Под Николаевом маршрутка врезалась в грузовик, который стоял на обочине дороги. В результате, четверо пассажиров и водитель погибли на месте.
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