Под Киевом автобус с детьми слетел в кювет

На месте аварии работала полиция.



Утром в понедельник, 23 июля, на трассе под Киевом чуть не произошла страшная авария с пассажирским автобусом. Водитель транспорта заснул за рулем и не заметил, как съехал в кювет.



Об этом пишет



При этом, в автобусе ехали дети и иностранцы, но чудом обошлось без жертв.



Об инциденте рассказала в Facebook жительница Минска, которая была среди пассажиров автобуса.

Автобус Ecolines двигался по направлению в Киев, в салоне было несколько десятков пассажиров и среди них – дети. Рано утром транспорт оказался в районе села Йосиповка, Киевской области. Именно здесь водитель, видимо, начал бороться со сном, но проиграл.



Как результат – автобус, по сообщениям пассажирки, через встречную полосу проскочил в левый кювет, где и остановился. Пассажирам повезло, поскольку в этот момент на встречной полосе никого не было и обошлось без жертв.



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Увы, но вот пятница, 20 июля, уже вошла в историю, как «смертельная» — в этот день произошло сразу две масштабных аварии – одна под Житомиром, вторая – под Николаевом. Под Житомиром маршрутка на полном ходу врезалась в фуру, в результате чего погибло 10 человек, еще 10 получили травмы. Позднее полиция задержала водителя маршрутки.



Под Николаевом маршрутка врезалась в грузовик, который стоял на обочине дороги. В результате, четверо пассажиров и водитель погибли на месте. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром в понедельник, 23 июля, на трассе под Киевом чуть не произошла страшная авария с пассажирским автобусом. Водитель транспорта заснул за рулем и не заметил, как съехал в кювет.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net При этом, в автобусе ехали дети и иностранцы, но чудом обошлось без жертв.Об инциденте рассказала в Facebook жительница Минска, которая была среди пассажиров автобуса.Автобус Ecolines двигался по направлению в Киев, в салоне было несколько десятков пассажиров и среди них – дети. Рано утром транспорт оказался в районе села Йосиповка, Киевской области. Именно здесь водитель, видимо, начал бороться со сном, но проиграл.Как результат – автобус, по сообщениям пассажирки, через встречную полосу проскочил в левый кювет, где и остановился. Пассажирам повезло, поскольку в этот момент на встречной полосе никого не было и обошлось без жертв.Увы, но вот пятница, 20 июля, уже вошла в историю, как «смертельная» — в этот день произошло сразу две масштабных аварии – одна под Житомиром, вторая – под Николаевом. Под Житомиром маршрутка на полном ходу врезалась в фуру, в результате чего погибло 10 человек, еще 10 получили травмы. Позднее полиция задержала водителя маршрутки.Под Николаевом маршрутка врезалась в грузовик, который стоял на обочине дороги. В результате, четверо пассажиров и водитель погибли на месте.



