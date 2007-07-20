Во Львове отравились угарным газом три американки и украинка

Среди пострадавших есть дети.



Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район), передает



Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.



В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:



женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);

женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);

девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);



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девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).

Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



