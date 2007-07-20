Раздел: Происшествия
Во Львове отравились угарным газом три американки и украинка
Среди пострадавших есть дети.
Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.
В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:
женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);
женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);
девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);
Читайте также: В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная"
девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).
Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.
В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:
женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);
женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);
девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);
Читайте также: В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная"
девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).
Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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