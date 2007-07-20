» » Во Львове отравились угарным газом три американки и украинка
Раздел: Происшествия  
0

Во Львове отравились угарным газом три американки и украинка

Во Львове отравились угарным газом три американки и украинкаСреди пострадавших есть дети.

Три гражданки США и жительница Днепра пострадали от отравления угарным газом в квартире жилого дома во Львове по адресу Замарстыновская, 24 (Галицкий район), передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Уточняется, что информация о случившемся поступила 23 июля в 14:14 из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Среди пострадавших - двое детей (девочки 12 и 8 лет). Обе они госпитлизированы в больницу Охматдет.

В частности, власти Львова опубликовали данные пострадавших от отравления:

женщина, 1956 г.р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);
женщина, 1982 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (количество карбоксигемоглобина устанавливается);
девочка 2010 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается);

Читайте также: В Киеве ливень затопил район станции метро "Левобережная"

девочка, 2006 г.р., гражданка США, штат Техас, госпитализирована в больницу Охматдет (количество карбоксигемоглобина устанавливается).
Работники Львовгаза перекрыли подачу газа в квартиры дома, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Львов, угарный газ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:22 » Автор: Анна Мартынова
     200
     0

Похожие новости по теме

Возле Львова женщина и маленький ребенок насмерть отравились угарным газом Возле Львова женщина и маленький ребенок насмерть отравились угарным газом

Еще двое детей с отравлением доставлены в больницу.

ЧП на Херсонщине: три человека отравились угарным газом ЧП на Херсонщине: три человека отравились угарным газом

От отравления умерла пенсионерка, двое детей – в больнице.

На Львовщине люди отравились угарным газом На Львовщине люди отравились угарным газом

Из них трое детей.

На Одесчине люди отравились угарным газом, среди них ребенок На Одесчине люди отравились угарным газом, среди них ребенок

Люди погибли в результате отравления угарным газом

Во Львове три человека отравились угарным газом, среди них - ребенок Во Львове три человека отравились угарным газом, среди них - ребенок

Двое из них являются жителями Донецкой области.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх