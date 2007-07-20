Раздел: Происшествия
Пьяная киевлянка во время ссоры убила мать
Ссора закончилась поножовщиной.
В Киевской области суд взял под стражу 22-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убила мать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
По версии следствия, 22-летняя девушка, находясь в доме родителей, и распивая алкогольные напитки с квартирантами, начала ругаться с матерью.
Во время ссоры девушка схватила нож и нанесла им 2 удара по шее матери.
От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранители сообщили задержанной о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
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Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
В Киевской области суд взял под стражу 22-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убила мать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
По версии следствия, 22-летняя девушка, находясь в доме родителей, и распивая алкогольные напитки с квартирантами, начала ругаться с матерью.
Во время ссоры девушка схватила нож и нанесла им 2 удара по шее матери.
От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранители сообщили задержанной о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Читайте также: Под Киевом маленький ребенок умер из-за кори
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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