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Раздел: Происшествия  
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Пьяная киевлянка во время ссоры убила мать

Пьяная киевлянка во время ссоры убила матьСсора закончилась поножовщиной.

В Киевской области суд взял под стражу 22-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убила мать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

По версии следствия, 22-летняя девушка, находясь в доме родителей, и распивая алкогольные напитки с квартирантами, начала ругаться с матерью.

Во время ссоры девушка схватила нож и нанесла им 2 удара по шее матери.

От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Правоохранители сообщили задержанной о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
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