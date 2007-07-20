Раздел: Происшествия
В Харькове несовершеннолетний на камеру издевался над животными
Люди требуют наказать садиста.
Очередной подросток решил безнаказанно издеваться над животными. На этот раз одиннадцатиклассник Илья Ковальский проживающий в городе Харькове, ради развлечения устроил кровавую расправу над голубем. Кроме того, подросток решил всё это действие снимать на камеру телефона и выкладывать в интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
По данным издание, на обнародованном видео было видно, как молодой человек, сидя на лавочке, кормит голубей, а когда она из птиц подходит поближе, он тянется к ней ногой и бьет голодную птицу по голове до тех пор, пока она не падает замертво. При этом у парня довольное и веселое выражение лица.
«Это ужасно. Просто ради развлечения сначала прикормил птицу, а потом… Парень страшный садист»,
- отметила харьковчанка Кристина.
Читайте также: В Харькове произошло массовое ДТП
В связи с этим, жители города требуют от директора школа незамедлительно отреагировать на выходку живодера, а правоохранителей - наказать парня.
Очередной подросток решил безнаказанно издеваться над животными. На этот раз одиннадцатиклассник Илья Ковальский проживающий в городе Харькове, ради развлечения устроил кровавую расправу над голубем. Кроме того, подросток решил всё это действие снимать на камеру телефона и выкладывать в интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
По данным издание, на обнародованном видео было видно, как молодой человек, сидя на лавочке, кормит голубей, а когда она из птиц подходит поближе, он тянется к ней ногой и бьет голодную птицу по голове до тех пор, пока она не падает замертво. При этом у парня довольное и веселое выражение лица.
«Это ужасно. Просто ради развлечения сначала прикормил птицу, а потом… Парень страшный садист»,
- отметила харьковчанка Кристина.
Читайте также: В Харькове произошло массовое ДТП
В связи с этим, жители города требуют от директора школа незамедлительно отреагировать на выходку живодера, а правоохранителей - наказать парня.
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