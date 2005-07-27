Раздел: Происшествия
В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП
На проспекте Победы из-за девушки-пешехода столкнулись Audi и Mitsubishi
26 июля по адресу проспект Победы, 9 произошло ДТП с участием Audi 100 и Mitsubishi Outlander. Есть пострадавшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 23:00.
По словам водителя Audi, он двигался по проспекту Победы в сторону центра, и проехав Воздухофлотский мост, заметил как девушка перебегает дорогу на красный свет. Чтобы избежать столкновение, водитель резко ударил по тормозам. Из-за этого сзади его ударил Mitsubishi, который не соблюдал безопасную дистанцию.
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя
Пешеход с места ДТП скрылась. Пассажир Audi госпитализирован с сотрясением мозга. Пассажира внедорожника также забрала «скорая» с ушибом грудной клетки. Но спустя 2 часа ее привезли обратно на место аварии. Из-за ДТП образовалась пробка. Машины в сторону центра движутся только по первой и второй полосе. На месте работает патрульная полиция.
26 июля по адресу проспект Победы, 9 произошло ДТП с участием Audi 100 и Mitsubishi Outlander. Есть пострадавшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 23:00.
По словам водителя Audi, он двигался по проспекту Победы в сторону центра, и проехав Воздухофлотский мост, заметил как девушка перебегает дорогу на красный свет. Чтобы избежать столкновение, водитель резко ударил по тормозам. Из-за этого сзади его ударил Mitsubishi, который не соблюдал безопасную дистанцию.
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя
Пешеход с места ДТП скрылась. Пассажир Audi госпитализирован с сотрясением мозга. Пассажира внедорожника также забрала «скорая» с ушибом грудной клетки. Но спустя 2 часа ее привезли обратно на место аварии. Из-за ДТП образовалась пробка. Машины в сторону центра движутся только по первой и второй полосе. На месте работает патрульная полиция.
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