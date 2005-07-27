» » В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП

В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТПНа проспекте Победы из-за девушки-пешехода столкнулись Audi и Mitsubishi

26 июля по адресу проспект Победы, 9 произошло ДТП с участием Audi 100 и Mitsubishi Outlander. Есть пострадавшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 23:00.

По словам водителя Audi, он двигался по проспекту Победы в сторону центра, и проехав Воздухофлотский мост, заметил как девушка перебегает дорогу на красный свет. Чтобы избежать столкновение, водитель резко ударил по тормозам. Из-за этого сзади его ударил Mitsubishi, который не соблюдал безопасную дистанцию.

Читайте также: В Киеве автомобиль сбил пешехода-нарушителя

Пешеход с места ДТП скрылась. Пассажир Audi госпитализирован с сотрясением мозга. Пассажира внедорожника также забрала «скорая» с ушибом грудной клетки. Но спустя 2 часа ее привезли обратно на место аварии. Из-за ДТП образовалась пробка. Машины в сторону центра движутся только по первой и второй полосе. На месте работает патрульная полиция.

В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП
В Киеве из-за пешехода-нарушителя произошло ДТП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, пешеход

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
     398
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода

Пострадавшего доставили в больницу.

В Киеве столкнулись Audi, Mitsubishi и Mercedes В Киеве столкнулись Audi, Mitsubishi и Mercedes

Один из водителей, вероятно, был пьян.

ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода-нарушителя ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода-нарушителя

Пробка в сторону центра

В Киеве Audi протаранил Mitsubishi: авто отбросило в отбойник В Киеве Audi протаранил Mitsubishi: авто отбросило в отбойник

Пострадал пассажир Mitsubishi.

Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода

Женщина скончалась на месте

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх