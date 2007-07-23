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Раздел: Происшествия  
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В Одессе надругались над 9-летним мальчиком

В Одессе надругались над 9-летним мальчикомОбнародовано имя злоумышленника.

В Одессе 29-летний мужчина похитил и изнасиловал 9-летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера утром в полицию Одесской области обратилась мать малолетнего мальчика, 2009 г.р., о его исчезновении. Женщина рассказала, что во время ее последнего телефонного разговора с сыном в 10:00 утра мальчик был напуган, отвечал неуверенно, после чего перестал отвечать на телефонные звонки", - пишет он.

Местные жители рассказали полицейским, что в последний раз видели ребенка с мужчиной. В ходе розыска пропавший ребенок был найден по месту проживания педофила. Выяснилось, что он угрозами завел мальчика в свой дом и изнасиловал его.

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Также Аброськин обнародовал фото злоумышленника.
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 Теги: Одесса, мальчик

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Сегодня, 15:30 » Автор: Анна Мартынова
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