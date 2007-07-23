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В Киеве женщина пыталась совершить суицид
В одном из районов столицы женщина кидалась под колеса автомобиля.
В Киеве неадекватная женщина пыталась совершить суицид, бросаясь под колеса автомобилей на проезжей части. Об этом передает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ура-Информ.
По словам очевидцев, девушка уже не раз пыталась свести счеты с жизнью. Ее постоянно забирают в отделение патрульные, но затем выпускают женщину из-за отсутствия состава преступления. Известно, что медики у нее диагностировали раннюю форму шизофрении, она несколько раз проходила курс профильного лечения, а затем снова выходила на свободу.
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На вопросы девушка не отвечает, также не объясняет и мотивы своих действий. В настоящее время полицейские выясняют, кто побудил ее к попытке самоубийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".
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