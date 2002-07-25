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Раздел: Происшествия  
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Масштабная авария на Киевщине: есть жертвы

Масштабная авария на Киевщине: есть жертвыЭлектричка врезалась в автомобиль.

Под Киевом произошла железнодорожная авария.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

29 июля между селами Мироновка и Триполье электропоезд на переезде врезался в автомобиль.

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Состав протащил машину два километра. Есть погибшие.
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 Теги: ДТП, Киевская область

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Сегодня, 09:46 » Автор: Ирина Шевченко
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