» » Смертельная авария на Киевщине: новые подробности
Раздел: Происшествия  
0

Смертельная авария на Киевщине: новые подробности

Смертельная авария на Киевщине: новые подробностиВ результате ДТП погибла пожилая пара.

ДТП в Киевской области с участием поезда унесло жизни пожилой супружеской пары.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Уточняется, что в аварии погибли пожилой мужчина 1942 года рождения и его супруга 1946 года рождения.

Об аварии сообщили в полицию около 18:30 в воскресенье, 29 июля. Движение транспорта возобновили только спустя три с половиной часа, около 22:00.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины.

Читайте также: Трагедия на Львовщине: погиб полуторагодовалый малыш

В полиции подтвердили, что пожилой водитель попытался объехать закрытый шлагбаум.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Киевская область

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:36 » Автор: Ирина Шевченко
     647
     0

Похожие новости по теме

Смертельная авария под Запорожьем: новые подробности Смертельная авария под Запорожьем: новые подробности

В результате аварии погиб водитель и пассажир-подросток легковушки.

Серьезная авария на Киевщине: погиб мужчина Серьезная авария на Киевщине: погиб мужчина

Водитель транспортного средства в тяжелом состоянии находится в больнице.

Смертельная авария в Мелитополе: 1 человек погиб, 3 пострадали Смертельная авария в Мелитополе: 1 человек погиб, 3 пострадали

В результате аварии травмы получили трое.

Смертельная авария с военными на Львовщине: новые подробности Смертельная авария с военными на Львовщине: новые подробности

Причины аварии устанавливают правоохранители.

ДТП в Хмельницком: пожилой пешеход погиб на месте ДТП в Хмельницком: пожилой пешеход погиб на месте

Трагический инцидент произошел этим утром.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх