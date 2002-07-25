Раздел: Происшествия
Смертельная авария на Киевщине: новые подробности
В результате ДТП погибла пожилая пара.
ДТП в Киевской области с участием поезда унесло жизни пожилой супружеской пары.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Уточняется, что в аварии погибли пожилой мужчина 1942 года рождения и его супруга 1946 года рождения.
Об аварии сообщили в полицию около 18:30 в воскресенье, 29 июля. Движение транспорта возобновили только спустя три с половиной часа, около 22:00.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины.
Читайте также: Трагедия на Львовщине: погиб полуторагодовалый малыш
В полиции подтвердили, что пожилой водитель попытался объехать закрытый шлагбаум.
ДТП в Киевской области с участием поезда унесло жизни пожилой супружеской пары.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Уточняется, что в аварии погибли пожилой мужчина 1942 года рождения и его супруга 1946 года рождения.
Об аварии сообщили в полицию около 18:30 в воскресенье, 29 июля. Движение транспорта возобновили только спустя три с половиной часа, около 22:00.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины.
Читайте также: Трагедия на Львовщине: погиб полуторагодовалый малыш
В полиции подтвердили, что пожилой водитель попытался объехать закрытый шлагбаум.
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