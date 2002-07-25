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Раздел: Происшествия  
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Смертельная авария возле Запорожья: погиб 18-летний парень

Смертельная авария возле Запорожья: погиб 18-летний пареньЮноша скончался на месте аварии.

В Запорожской области мопед, под управлением 18-летнего водителя, врезался в столб. В результате аварии юноша погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Водитель мопеда "Альфа" на влажном покрытии не справился с управлением, съехал на обочину и совершил столкновение с железобетонной опорой", – говорится в сообщении.

В результате аварии местный житель 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

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"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.
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 Теги: ДТП, Запорожская область

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Сегодня, 17:27 » Автор: Ирина Шевченко
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