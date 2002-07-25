Раздел: Происшествия
Смертельная авария возле Запорожья: погиб 18-летний парень
Юноша скончался на месте аварии.
В Запорожской области мопед, под управлением 18-летнего водителя, врезался в столб. В результате аварии юноша погиб.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Водитель мопеда "Альфа" на влажном покрытии не справился с управлением, съехал на обочину и совершил столкновение с железобетонной опорой", – говорится в сообщении.
В результате аварии местный житель 1999 года рождения скончался на месте происшествия.
Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал
"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.
В Запорожской области мопед, под управлением 18-летнего водителя, врезался в столб. В результате аварии юноша погиб.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Водитель мопеда "Альфа" на влажном покрытии не справился с управлением, съехал на обочину и совершил столкновение с железобетонной опорой", – говорится в сообщении.
В результате аварии местный житель 1999 года рождения скончался на месте происшествия.
Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал
"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
391
0
Также советуем посмотреть
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
- Для христиан Бог один
- "Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
- Много паствы – много денег
- Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Оставьте свой комментарий