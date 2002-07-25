Раздел: Происшествия
Украину накрыло волной минирований
С каждым годом таких сообщений становится больше.
В последнее время в Украине наблюдается настоящий бум псевдоминеров, которые сообщают о готовящихся «терактах». Одним из последних таких подтверждений стала попытка минирования Львовской областной клинической больницы, которую неизвестный грозился «взорвать» 30 июля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В Львовском областном главке Нацполиции Украины, около девяти утра на электронную почту больницы пришло письмо с требованием перевести 5 тысяч гривен на электронный счет. В противном случае неизвестный грозился заминировать помещение больницы. Руководство медучреждения решило не идти на поводу у шантажиста, а вместо этого вызвало правоохранителей.
«Помещение больницы, а также прилегающую территорию осмотрели эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации происшествия, а также устанавливается личность автора письма», — сказали в пресс-службе.
К сожалению, эта проблема не нова и с каждым годом таких сообщений становится больше. Если в прошлом, 2017 году сообщений о «минировании» было зарегистрировано около 700, то по состоянию на 30 июля этого года их уже зарегистрировано 1529 (раскрыто 94). При этом, как сообщили «ФАКТАМ» в Нацполиции Украины, большая часть таких угроз начала поступать не по телефону, а по электронной почте.
Также изменилась и география «минирования». Если еще в прошлом году лидерами были Киев и Одесская область, то в этом году пальму первенства по «терактам» удерживают Харьковская и Львовская области.
Читайте также: Появилась карта и график ложных минирований по всей Украине
— С 14 февраля этого года в Харьковской области уже зафиксировано 826 электронных писем с угрозами о закладках взрывоопасных предметов. В то же время во Львовской области начиная с 7 марта таких писем поступило 122. В большинстве случает «террористы» угрожали взорвать бизнес-центры, магазины электроники и фитнес-центры, — говорят в пресс-службе. — Поиск авторов таких электронных писем с угрозами довольно сложный. Это связано с тем, что ящики не привязаны к аккаунтам в соцсетях, а созданы исключительно для отправки письма о минировании. Из-за этого их очень сложно отследить.
В последнее время в Украине наблюдается настоящий бум псевдоминеров, которые сообщают о готовящихся «терактах». Одним из последних таких подтверждений стала попытка минирования Львовской областной клинической больницы, которую неизвестный грозился «взорвать» 30 июля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В Львовском областном главке Нацполиции Украины, около девяти утра на электронную почту больницы пришло письмо с требованием перевести 5 тысяч гривен на электронный счет. В противном случае неизвестный грозился заминировать помещение больницы. Руководство медучреждения решило не идти на поводу у шантажиста, а вместо этого вызвало правоохранителей.
«Помещение больницы, а также прилегающую территорию осмотрели эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации происшествия, а также устанавливается личность автора письма», — сказали в пресс-службе.
К сожалению, эта проблема не нова и с каждым годом таких сообщений становится больше. Если в прошлом, 2017 году сообщений о «минировании» было зарегистрировано около 700, то по состоянию на 30 июля этого года их уже зарегистрировано 1529 (раскрыто 94). При этом, как сообщили «ФАКТАМ» в Нацполиции Украины, большая часть таких угроз начала поступать не по телефону, а по электронной почте.
Также изменилась и география «минирования». Если еще в прошлом году лидерами были Киев и Одесская область, то в этом году пальму первенства по «терактам» удерживают Харьковская и Львовская области.
Читайте также: Появилась карта и график ложных минирований по всей Украине
— С 14 февраля этого года в Харьковской области уже зафиксировано 826 электронных писем с угрозами о закладках взрывоопасных предметов. В то же время во Львовской области начиная с 7 марта таких писем поступило 122. В большинстве случает «террористы» угрожали взорвать бизнес-центры, магазины электроники и фитнес-центры, — говорят в пресс-службе. — Поиск авторов таких электронных писем с угрозами довольно сложный. Это связано с тем, что ящики не привязаны к аккаунтам в соцсетях, а созданы исключительно для отправки письма о минировании. Из-за этого их очень сложно отследить.
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