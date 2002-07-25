Раздел: Происшествия
ОС на Луганщине проведут антитеррористическую операцию
Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем.
31 июля и 1 августа в городе Лисичанск Луганской области будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.
"В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и другие)", – добавляют представители ОС.
Также отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы со стороны командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте на адрес дежурных служб: 3-е Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, телефон: 0645-26-81-10; Главное Управление Национальной полиции в Луганской области, телефоны.: 102, 0645-24-20-42,– отмечают украинские военные.
Кроме того, в пресс-центре ОС попросили не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.
Читайте также: Центр Барселоны оцеплен полицией
"В соответствии с требованиями пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины за 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "Красный" в Донецкой и Луганской областях, АР Крым", – напоминают Объединенные силы.
31 июля и 1 августа в городе Лисичанск Луганской области будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.
"В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и другие)", – добавляют представители ОС.
Также отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы со стороны командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте на адрес дежурных служб: 3-е Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, телефон: 0645-26-81-10; Главное Управление Национальной полиции в Луганской области, телефоны.: 102, 0645-24-20-42,– отмечают украинские военные.
Кроме того, в пресс-центре ОС попросили не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.
Читайте также: Центр Барселоны оцеплен полицией
"В соответствии с требованиями пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины за 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "Красный" в Донецкой и Луганской областях, АР Крым", – напоминают Объединенные силы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
Оставьте свой комментарий