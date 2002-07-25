» » На Днепропетровщине рухнул балкон с людьми: двое пострадавших
Раздел: Происшествия  
0

На Днепропетровщине рухнул балкон с людьми: двое пострадавших

На Днепропетровщине рухнул балкон с людьми: двое пострадавшихДва человека в реанимации.

Балкон, на котором стояли два брата, рухнул в Каменском Днепропетровской области. Оба они в реанимации. Жильцы дома уверяют – много раз жаловались, что здание трещит по швам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Младший из пострадавших братьев несколько месяцев назад арендовал квартиру. Старший зашел к нему в гости. Рассказывают, что вышли покурить, когда под ними рухнул балкон. У обоих – серьезные травмы, говорят медики.

"У одного пациента – травма правого бедра, состояние пациента тяжелое, стабильное. У второго пациента – открытая черепно-мозговая травма, состояние пациента также стабильное, его жизни ничего не угрожает", – рассказал заведующий нейрохирургической службой больницы скорой помощи Каменского Валерий Куренной.

Соседи говорят, дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комисии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.

Новые выводы о состоянии дома после обрушения балкона комиссия должна сделать до конца недели. Тогда и примут решение, что делать дальше: переселять жильцов или ремонтировать здание.

Читайте также: В Киеве ребенка убило током на крыше электропоезда

Пострадавшие братья в больнице проведут не меньше двух недель, но на компенсацию пока рассчитывать не могут, говорят в управляющей компании – потому, что они не являются владельцами квартиры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепропетровская область, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:04 » Автор: Ирина Шевченко
     170
     0

Похожие новости по теме

В Тернопольской области балкон обрушился вместе с людьми В Тернопольской области балкон обрушился вместе с людьми

В момент обрушения на балконе находились четыре человека.

В Одессе балкон рухнул на элитную иномарку В Одессе балкон рухнул на элитную иномарку

Сегодня ночью с памятника архитектуры на Базарной, 25 обрушился балкон.

В Одессе рухнул балкон: есть пострадавшие В Одессе рухнул балкон: есть пострадавшие

Пострадала 65-летняя женщина.

Во Львове рухнул балкон: есть пострадавшие Во Львове рухнул балкон: есть пострадавшие

Пострадавшие госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести.

На Днепропетровщине дети выпали с 5 этажа На Днепропетровщине дети выпали с 5 этажа

В Днепропетровской области двое детей выпали с пятого этажа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх