Раздел: Происшествия
На Днепропетровщине рухнул балкон с людьми: двое пострадавших
Два человека в реанимации.
Балкон, на котором стояли два брата, рухнул в Каменском Днепропетровской области. Оба они в реанимации. Жильцы дома уверяют – много раз жаловались, что здание трещит по швам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Младший из пострадавших братьев несколько месяцев назад арендовал квартиру. Старший зашел к нему в гости. Рассказывают, что вышли покурить, когда под ними рухнул балкон. У обоих – серьезные травмы, говорят медики.
"У одного пациента – травма правого бедра, состояние пациента тяжелое, стабильное. У второго пациента – открытая черепно-мозговая травма, состояние пациента также стабильное, его жизни ничего не угрожает", – рассказал заведующий нейрохирургической службой больницы скорой помощи Каменского Валерий Куренной.
Соседи говорят, дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комисии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.
Новые выводы о состоянии дома после обрушения балкона комиссия должна сделать до конца недели. Тогда и примут решение, что делать дальше: переселять жильцов или ремонтировать здание.
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Пострадавшие братья в больнице проведут не меньше двух недель, но на компенсацию пока рассчитывать не могут, говорят в управляющей компании – потому, что они не являются владельцами квартиры.
Балкон, на котором стояли два брата, рухнул в Каменском Днепропетровской области. Оба они в реанимации. Жильцы дома уверяют – много раз жаловались, что здание трещит по швам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Младший из пострадавших братьев несколько месяцев назад арендовал квартиру. Старший зашел к нему в гости. Рассказывают, что вышли покурить, когда под ними рухнул балкон. У обоих – серьезные травмы, говорят медики.
"У одного пациента – травма правого бедра, состояние пациента тяжелое, стабильное. У второго пациента – открытая черепно-мозговая травма, состояние пациента также стабильное, его жизни ничего не угрожает", – рассказал заведующий нейрохирургической службой больницы скорой помощи Каменского Валерий Куренной.
Соседи говорят, дом пошел трещинами два года назад. Переписку со всеми инстанциями начали в январе 2016 года. С тех пор, говорят жильцы, к ним регулярно приезжали комисии, осматривали здание и сделали вывод – проседать оно перестало.
Новые выводы о состоянии дома после обрушения балкона комиссия должна сделать до конца недели. Тогда и примут решение, что делать дальше: переселять жильцов или ремонтировать здание.
Читайте также: В Киеве ребенка убило током на крыше электропоезда
Пострадавшие братья в больнице проведут не меньше двух недель, но на компенсацию пока рассчитывать не могут, говорят в управляющей компании – потому, что они не являются владельцами квартиры.
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