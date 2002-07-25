Раздел: Происшествия
На Днепропетровщине легковушка столкнулась с мотоциклом: есть жертвы
Разбилась пара, которая накануне решила пожениться.
В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.
Читайте также: Возле Запорожья застрелили участника АТО: объявлен план «Сирена»
В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия.
В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.
Читайте также: Возле Запорожья застрелили участника АТО: объявлен план «Сирена»
В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
168
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
Оставьте свой комментарий