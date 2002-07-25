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Раздел: Происшествия  
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На Днепропетровщине легковушка столкнулась с мотоциклом: есть жертвы

На Днепропетровщине легковушка столкнулась с мотоциклом: есть жертвыРазбилась пара, которая накануне решила пожениться.

В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.

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В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия.
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 Теги: ДТП, Днепропетровская область

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Сегодня, 15:42 » Автор: Ирина Шевченко
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