На Днепропетровщине легковушка столкнулась с мотоциклом: есть жертвы

Разбилась пара, которая накануне решила пожениться.



В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться.



Об этом пишет



Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.



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В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия.



