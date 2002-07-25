В Киеве трамвай врезался в автомобиль с ребенком

Информация о состоянии пострадавшего ребенка не уточняется.



Сегодня, 31 июля, в Киеве трамвай №12 въехал в автомобиль Lanos. От удара машина перевернулась на крышу.



Об этом пишет



По предварительной информации, в ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в авто. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. По словам свидетелей, вина за аварию лежит на водители Lanos, который не пропустил трамвай.



На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели ГСЧС.



Напомним, свидетели опровергли слова Кирилла Островского о его действиях после смертельного ДТП и рассказали, как он себя вел после наезда на ребенка.



Читайте также: В Киеве автомобиль врезался в трамвай



Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, которая якобы закрывала обзор Островскому. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, 31 июля, в Киеве трамвай №12 въехал в автомобиль Lanos. От удара машина перевернулась на крышу.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua По предварительной информации, в ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в авто. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. По словам свидетелей, вина за аварию лежит на водители Lanos, который не пропустил трамвай.На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели ГСЧС.Напомним, свидетели опровергли слова Кирилла Островского о его действиях после смертельного ДТП и рассказали, как он себя вел после наезда на ребенка.Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, которая якобы закрывала обзор Островскому.



