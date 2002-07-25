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Раздел: Происшествия  
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В Киеве трамвай врезался в автомобиль с ребенком

В Киеве трамвай врезался в автомобиль с ребенкомИнформация о состоянии пострадавшего ребенка не уточняется.

Сегодня, 31 июля, в Киеве трамвай №12 въехал в автомобиль Lanos. От удара машина перевернулась на крышу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

По предварительной информации, в ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в авто. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. По словам свидетелей, вина за аварию лежит на водители Lanos, который не пропустил трамвай.

На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели ГСЧС.

Напомним, свидетели опровергли слова Кирилла Островского о его действиях после смертельного ДТП и рассказали, как он себя вел после наезда на ребенка.

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Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, которая якобы закрывала обзор Островскому.
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 Теги: Киев, ДТП, ребенок

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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