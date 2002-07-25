Раздел: Происшествия
В Киеве трамвай врезался в автомобиль с ребенком
Информация о состоянии пострадавшего ребенка не уточняется.
Сегодня, 31 июля, в Киеве трамвай №12 въехал в автомобиль Lanos. От удара машина перевернулась на крышу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По предварительной информации, в ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в авто. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. По словам свидетелей, вина за аварию лежит на водители Lanos, который не пропустил трамвай.
На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели ГСЧС.
Напомним, свидетели опровергли слова Кирилла Островского о его действиях после смертельного ДТП и рассказали, как он себя вел после наезда на ребенка.
Читайте также: В Киеве автомобиль врезался в трамвай
Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, которая якобы закрывала обзор Островскому.
Сегодня, 31 июля, в Киеве трамвай №12 въехал в автомобиль Lanos. От удара машина перевернулась на крышу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По предварительной информации, в ДТП пострадала 10-летняя девочка, которая находилась в авто. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. По словам свидетелей, вина за аварию лежит на водители Lanos, который не пропустил трамвай.
На место происшествия прибыли полиция, скорая и спасатели ГСЧС.
Напомним, свидетели опровергли слова Кирилла Островского о его действиях после смертельного ДТП и рассказали, как он себя вел после наезда на ребенка.
Читайте также: В Киеве автомобиль врезался в трамвай
Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, которая якобы закрывала обзор Островскому.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
311
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
Оставьте свой комментарий