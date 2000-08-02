» » В Киеве активисту прострелили ногу
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве активисту прострелили ногу

В Киеве активисту прострелили ногуУчастники перекрыли дорогу на улице Туполева.

В Киеве на улице Туполева мужчине, который митинговал против сноса гаражей, прострелили ногу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В столице введен план "Перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

В настоящее время уже известно, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия. Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Читайте также: В киевском трамвае мужчине прострелили обе ноги

"Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля", – подчеркнули в столичном главке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, активист

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
     96
     0

Похожие новости по теме

В Киеве полиция ввела план В Киеве полиция ввела план "перехват" из-за стрельбы водителей

Правоохранители разыскивают два автомобиля.

ЧП в Полтаве: мужчине прострелили голову ЧП в Полтаве: мужчине прострелили голову

39-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В киевском трамвае мужчине прострелили обе ноги В киевском трамвае мужчине прострелили обе ноги

Об инциденте сообщил врач, так как пострадавший был пьян.

ДТП в Киеве: мужчине прострелили голову ДТП в Киеве: мужчине прострелили голову

Авария случилась 6-го июня в Соломенском районе столицы.

Полтава: мужчине средь бела дня прострелили голову Полтава: мужчине средь бела дня прострелили голову

Незнакомец выпустил в голову мужчине сразу три пули.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх