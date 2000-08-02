Раздел: Происшествия
В Киеве активисту прострелили ногу
Участники перекрыли дорогу на улице Туполева.
В Киеве на улице Туполева мужчине, который митинговал против сноса гаражей, прострелили ногу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В столице введен план "Перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.
В настоящее время уже известно, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия. Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.
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"Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля", – подчеркнули в столичном главке.
В Киеве на улице Туполева мужчине, который митинговал против сноса гаражей, прострелили ногу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В столице введен план "Перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.
В настоящее время уже известно, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия. Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.
Читайте также: В киевском трамвае мужчине прострелили обе ноги
"Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля", – подчеркнули в столичном главке.
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