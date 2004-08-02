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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка сбила пожилую женщину

Смертельное ДТП в Чернигове: маршрутка сбила пожилую женщинуОна умерла из-за значительной потери крови

Сегодня, 3 августа, в Чернигове на улице 1 мая маршрутка сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как отмечают в полиции, женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние". Некоторое время она была жива, но вследствие значительной потери крови скончалась в больнице. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебного расследования.

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"Открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
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 Теги: Чернигов, ДТП

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Сегодня, 19:56 » Автор: Татьяна Ларина
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