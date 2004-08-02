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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве произошла перестрелка пьяных компаний, есть раненые

В Николаеве произошла перестрелка пьяных компаний, есть раненыеВ ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка.

Один из участников потасовки достал пистолет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В субботу, 4 августа, около 4:00 в Николаеве у пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошла стрельба, сообщает сайт города.

"В ходе словесного конфликта между двумя компаниями выпивших людей возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух. Парень из другой компании увидел пистолет и начал убегать, однако второй выстрел попал ему в спину", - говорится в сообщении.

На данный момент ожидается скорая медицинская помощь, на место прибыли сотрудники центрального ВП. Тип оружия и патронов выясняется. Предварительно предмет похожий на пистолет похож на стартовый.

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Пострадало два человека, одного из которых доставили в больницу с травмой глаза.
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 Теги: Николаев, перестрелка, раненые

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Сегодня, 09:20 » Автор: Алена Шимко
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