» » Кровавая резня в Киеве: пострадал мужчина
Раздел: Происшествия  
0

Кровавая резня в Киеве: пострадал мужчина

Кровавая резня в Киеве: пострадал мужчинаПолицейские задержали правонарушителя.

В сети рассказали об инциденте на киевском Подоле, где по улице бегал пьяный пожилой мужчина… с шашкой, и пытался нападать на людей.

Как сообщает ресурс Киев Оперативный, мужчина был пьян и буен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

«Танцы с саблями» прогнозируемо закончились плохо — пострадал молодой человек 1989 года рождения, который получил от «кавалериста» удар по лбу, а затем в предплечье.

Читайте также: На Полтавщине прогремел взрыв: есть пострадавшие

Отмечается, что после задержания правоохранителями пьяный хулиган не смог объяснить свои действия, но просил полицейских отпустить его.

Кровавая резня в Киеве: пострадал мужчина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧП, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:05 » Автор: Ирина Шевченко
     615
     0

Похожие новости по теме

Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина

Четверо кавказцев порезали и ограбили мужчину в Киеве.

Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ножевыми травмами.

Кровавая резня под Харьковом: серьезно пострадал 35-летний мужчина Кровавая резня под Харьковом: серьезно пострадал 35-летний мужчина

В Харьковской области пьяный отец ранил ножом сына с целью воспитания.

Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина Кровавая резня в Киеве: серьезно пострадал мужчина

Пострадавший выжил и находится в больнице.

Кровавая резня в Херсоне: серьезно пострадал ребенок Кровавая резня в Херсоне: серьезно пострадал ребенок

Мужчина ранил ножом 6 человек, включая ребенка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх