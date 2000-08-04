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Раздел: Происшествия  
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Киевские полицейские "повязали" дерзкого грабителя

Киевские полицейские "повязали" дерзкого грабителяДвух мужчин избили и ограбили.

В Киеве трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Незнакомец ударил сначала одного мужчину, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из потерпевших позвонил правоохранителям.

Об этом сообщает сегодня, 5 августа, ГУ НП в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги.

Сотрудники уголовного розыска задержали правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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 Теги: ограбление, Киев

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Сегодня, 11:27 » Автор: Ирина Шевченко
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