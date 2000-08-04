Раздел: Происшествия
Киевские полицейские "повязали" дерзкого грабителя
Двух мужчин избили и ограбили.
В Киеве трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Незнакомец ударил сначала одного мужчину, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из потерпевших позвонил правоохранителям.
Об этом сообщает сегодня, 5 августа, ГУ НП в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Инцидент произошел на улице Елены Телиги.
Сотрудники уголовного розыска задержали правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.
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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
В Киеве трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Незнакомец ударил сначала одного мужчину, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из потерпевших позвонил правоохранителям.
Об этом сообщает сегодня, 5 августа, ГУ НП в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Инцидент произошел на улице Елены Телиги.
Сотрудники уголовного розыска задержали правонарушителя и доставили его в управление полиции. Им оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.
Читайте также: В Сочи ребенок погиб, провалившись в ливневку: кадры трагедии. Видео
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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