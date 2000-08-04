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Раздел: Происшествия  
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В киевском супермаркете "на горячем" поймали вора

В киевском супермаркете "на горячем" поймали вораКиевлянин воровал колбасу в магазине.

Полицейские Днепровского района задержали жителя столицы за воровство колбасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

Не месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что 27-летний мужчина взял с полки в супермаркете несколько палок колбасы на сумму 500 грн. и пытался покинуть магазин. На выходе колбасного вора задержали охранники.

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Открыто уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса.
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 Теги: кража, Киев

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Сегодня, 17:40 » Автор: Ирина Шевченко
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