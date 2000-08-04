Раздел: Происшествия
В Днепре катер въехал в ресторан
На капитана судна был составлен протокол.
В Днепре 5 августа около полуночи пьяный капитан катера "Аура" въехал в ресторан "Горец".
Об этом сообщил "Информатор" с места события, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия патрульные при общении с капитаном катера обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Правоохранители предложили мужчине пройти тест на "драгере", но он отказался.
Читайте также: ДТП в Днепре: микроавтобус въехал в Kia и перевернулся
После этого на капитана судна был составлен протокол и вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.
В Днепре 5 августа около полуночи пьяный капитан катера "Аура" въехал в ресторан "Горец".
Об этом сообщил "Информатор" с места события, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия патрульные при общении с капитаном катера обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Правоохранители предложили мужчине пройти тест на "драгере", но он отказался.
Читайте также: ДТП в Днепре: микроавтобус въехал в Kia и перевернулся
После этого на капитана судна был составлен протокол и вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.
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