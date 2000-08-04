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Раздел: Происшествия  
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В Днепре катер въехал в ресторан

В Днепре катер въехал в ресторанНа капитана судна был составлен протокол.

В Днепре 5 августа около полуночи пьяный капитан катера "Аура" въехал в ресторан "Горец".

Об этом сообщил "Информатор" с места события, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия патрульные при общении с капитаном катера обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители предложили мужчине пройти тест на "драгере", но он отказался.

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После этого на капитана судна был составлен протокол и вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.
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 Теги: Днепр, катер, ресторан

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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