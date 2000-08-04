Раздел: Происшествия
В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
Погиб фигурант аварии 2017 года.
Фигурант аварии с пострадавшими, которая произошла в прошлом году улице на Вадима Гетьмана в Киеве, погиб 8 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на развороте пгт. Дымерка.
"Под Киевом в смертельном #мото #ДТП погиб виновник масштабной аварии Июня 2017 года, который по встречке за отбойником на Гетьмана на евробехе бежал от полиции", - отмечается в сообщении.
Сегодня указанный мужчина передвигался на мотоцикле. После столкновения с легковым авто он скончался.
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По информации сообщества, погибшего звали Валентин Богуцкий. Он находился в розыске с июня 2017 года.
Фигурант аварии с пострадавшими, которая произошла в прошлом году улице на Вадима Гетьмана в Киеве, погиб 8 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на развороте пгт. Дымерка.
"Под Киевом в смертельном #мото #ДТП погиб виновник масштабной аварии Июня 2017 года, который по встречке за отбойником на Гетьмана на евробехе бежал от полиции", - отмечается в сообщении.
Сегодня указанный мужчина передвигался на мотоцикле. После столкновения с легковым авто он скончался.
Читайте также: В киевском магазине ранили мужчину
По информации сообщества, погибшего звали Валентин Богуцкий. Он находился в розыске с июня 2017 года.
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