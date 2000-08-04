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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии

В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии Погиб фигурант аварии 2017 года.

Фигурант аварии с пострадавшими, которая произошла в прошлом году улице на Вадима Гетьмана в Киеве, погиб 8 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на развороте пгт. Дымерка.

"Под Киевом в смертельном #мото #ДТП погиб виновник масштабной аварии Июня 2017 года, который по встречке за отбойником на Гетьмана на евробехе бежал от полиции", - отмечается в сообщении.

Сегодня указанный мужчина передвигался на мотоцикле. После столкновения с легковым авто он скончался.

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По информации сообщества, погибшего звали Валентин Богуцкий. Он находился в розыске с июня 2017 года.

В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:26 » Автор: Анна Мартынова
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