В Киеве в ДТП погиб виновник другой серьезной аварии

Погиб фигурант аварии 2017 года.



Фигурант аварии с пострадавшими, которая произошла в прошлом году улице на Вадима Гетьмана в Киеве, погиб 8 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, передает



Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.



Инцидент произошел на развороте пгт. Дымерка.



"Под Киевом в смертельном #мото #ДТП погиб виновник масштабной аварии Июня 2017 года, который по встречке за отбойником на Гетьмана на евробехе бежал от полиции", - отмечается в сообщении.



Сегодня указанный мужчина передвигался на мотоцикле. После столкновения с легковым авто он скончался.



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По информации сообщества, погибшего звали Валентин Богуцкий. Он находился в розыске с июня 2017 года.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фигурант аварии с пострадавшими, которая произошла в прошлом году улице на Вадима Гетьмана в Киеве, погиб 8 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.Инцидент произошел на развороте пгт. Дымерка."Под Киевом в смертельном #мото #ДТП погиб виновник масштабной аварии Июня 2017 года, который по встречке за отбойником на Гетьмана на евробехе бежал от полиции", - отмечается в сообщении.Сегодня указанный мужчина передвигался на мотоцикле. После столкновения с легковым авто он скончался.По информации сообщества, погибшего звали Валентин Богуцкий. Он находился в розыске с июня 2017 года.



