» » Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоцикл
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоцикл

Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоциклМотоциклист получил серьезную травму.

В Боярке под Киевом произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате травмирован мотоциклист.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщают источники, сегодня в дневное время в Боярке Киевской области, на ул. Белогородского,114 произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист получил серьезную травму – перелом ноги – и был в срочном порядке госпитализирован.

Читайте также: Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоцикл

На месте работала скорая помощь и патрульная полиция. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, мотоцикл, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
     57
     0

Похожие новости по теме

ДТП на Киевщине: мужчине оторвало ногу ДТП на Киевщине: мужчине оторвало ногу

Мотоциклист в результате ДТП получил тяжелейшие травмы.

Под Киевом столкнулись мотоцикл и автомобиль: двое пострадавших Под Киевом столкнулись мотоцикл и автомобиль: двое пострадавших

В ДТП пострадали пилот и девушка-пассажир.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

Мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в припаркованный МАЗ

В Киеве мотоциклист попал в серьезную аварию В Киеве мотоциклист попал в серьезную аварию

За рулем мотоцикла был сотрудник организации Police 911

В Киеве мотоциклист попал в серьезную аварию В Киеве мотоциклист попал в серьезную аварию

ДТП случилось сегодня, 8-го июня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх