Раздел: Происшествия
В Киеве задержали группу воров-иностранцев
Полицейские заблокировали автомобиль со злоумышленниками.
В Киеве оперативники задержали группу воров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, около 16:30 в Соломенском районе столицы трое мужчин зашли в магазин по продаже ковров. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и уехали на своем автомобиле.
"Едва правоохранители узнали, что совершено преступление, начали преследование подозрительной группы мужчин. В нескольких кварталах от места происшествия оперативники заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их", – сообщил начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько.
Задержанные – иностранцы, 1975, 1976 и 1983 рождения, двое из них – ранее судимые за имущественные преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Читайте также: Под Киевом пропала 15-летняя девушка
Ранее в Киеве на улице Грушевского грабитель выхватил у киевлянина сумку с личными вещами и деньгами. Однако при попытке побега нарушитель сломал ногу, и его задержали правоохранители, находившиеся неподалеку.
В Киеве оперативники задержали группу воров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, около 16:30 в Соломенском районе столицы трое мужчин зашли в магазин по продаже ковров. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и уехали на своем автомобиле.
"Едва правоохранители узнали, что совершено преступление, начали преследование подозрительной группы мужчин. В нескольких кварталах от места происшествия оперативники заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их", – сообщил начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько.
Задержанные – иностранцы, 1975, 1976 и 1983 рождения, двое из них – ранее судимые за имущественные преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Читайте также: Под Киевом пропала 15-летняя девушка
Ранее в Киеве на улице Грушевского грабитель выхватил у киевлянина сумку с личными вещами и деньгами. Однако при попытке побега нарушитель сломал ногу, и его задержали правоохранители, находившиеся неподалеку.
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