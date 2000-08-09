» » В Киеве задержали группу воров-иностранцев
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве задержали группу воров-иностранцев

В Киеве задержали группу воров-иностранцев Полицейские заблокировали автомобиль со злоумышленниками.

В Киеве оперативники задержали группу воров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, около 16:30 в Соломенском районе столицы трое мужчин зашли в магазин по продаже ковров. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и уехали на своем автомобиле.

"Едва правоохранители узнали, что совершено преступление, начали преследование подозрительной группы мужчин. В нескольких кварталах от места происшествия оперативники заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их", – сообщил начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько.

Задержанные – иностранцы, 1975, 1976 и 1983 рождения, двое из них – ранее судимые за имущественные преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Читайте также: Под Киевом пропала 15-летняя девушка

Ранее в Киеве на улице Грушевского грабитель выхватил у киевлянина сумку с личными вещами и деньгами. Однако при попытке побега нарушитель сломал ногу, и его задержали правоохранители, находившиеся неподалеку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, иностранцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
     479
     0

Похожие новости по теме

В Киеве воры вскрывали авто с помощью сканера В Киеве воры вскрывали авто с помощью сканера

Воров удалось задержать.

В Киеве орудовала банда грабителей-иностранцев В Киеве орудовала банда грабителей-иностранцев

Полиция задержала в Киеве группу воров из другой страны, которая грабила квартиры.

В Киеве задержана банда грабителей В Киеве задержана банда грабителей

Злоумышленники иностранцы, ранее к уголовной ответственности не привлекались

Резонансная стрельба в Киеве: новые подробности Резонансная стрельба в Киеве: новые подробности

В столице с погоней и стрельбой задержали банду.

Киевские полицейские Киевские полицейские "повязали" воров-иностранцев

Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх