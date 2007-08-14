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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом задерживаются поезда из-за ДТП с участием грузовика

Под Киевом задерживаются поезда из-за ДТП с участием грузовикаГрузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Два пассажирских поезда опоздали почти на час из-за ДТП, которое случилось под Киевом. Авария произошла на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса в Обуховском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В четверг, 16 августа, на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса Обуховского района произошло ДТП, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В связи с необходимостью проведения следственных действий задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут,
– говорится в сообщении "Укрзализныци".

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Отмечается, что авария повлекла задержку прибытия двух поездов почти на час.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 12:36 » Автор: Анна Мартынова
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