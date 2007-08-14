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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают девушку-подростка

В Киеве разыскивают девушку-подросткаВ Киеве пропала молодая девушка.

Днепровское управление полиции объявило в розыск 17-летнюю Валерию Полищук, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.

Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, девушка, розыск, подросток

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Сегодня, 10:10 » Автор: Алена Шимко
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