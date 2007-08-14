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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве с участием такси: новые подробности

Смертельное ДТП в Киеве с участием такси: новые подробностиВ Киеве задержали водителя такси, из-за которого в ДТП погибла женщина.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд авто за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате ДТП пассажир - 41-летняя жительница Черниговской области - от полученных телесных повреждений скончалась в карете скорой помощи.

Водителя такси задержали. Мужчина отказался сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, таксист находился под воздействием наркотических средств.

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Начато уголовное производство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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 Теги: ДТП, такси, жертва, Киев

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Сегодня, 10:40 » Автор: Алена Шимко
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