Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве с участием такси: новые подробности
В Киеве задержали водителя такси, из-за которого в ДТП погибла женщина.
Об этом сообщили в столичной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд авто за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате ДТП пассажир - 41-летняя жительница Черниговской области - от полученных телесных повреждений скончалась в карете скорой помощи.
Водителя такси задержали. Мужчина отказался сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, таксист находился под воздействием наркотических средств.
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Начато уголовное производство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Об этом сообщили в столичной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд авто за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате ДТП пассажир - 41-летняя жительница Черниговской области - от полученных телесных повреждений скончалась в карете скорой помощи.
Водителя такси задержали. Мужчина отказался сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, таксист находился под воздействием наркотических средств.
Читайте также: Смертельное ДТП с участием ребенка под Киевом: новые подробности
Начато уголовное производство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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