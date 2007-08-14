Раздел: Происшествия
В Киеве горела пятиэтажка
В Киеве в результате пожара пострадал человек.
17 августа в 14:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме на ул. Златопольская, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 1-м этаже. Не теряя времени спасатели приступили к тушению пожара. В 14:58 бойцы ликвидировали пожар.
Во время тушения пожара пожарные спасали мужчину, которого передали работникам медицинской службы.
В результате пожара повреждены носимые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
Читайте также: В Киеве горела жилая пятиэтажка
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
17 августа в 14:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме на ул. Златопольская, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 1-м этаже. Не теряя времени спасатели приступили к тушению пожара. В 14:58 бойцы ликвидировали пожар.
Во время тушения пожара пожарные спасали мужчину, которого передали работникам медицинской службы.
В результате пожара повреждены носимые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
Читайте также: В Киеве горела жилая пятиэтажка
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
345
0
Также советуем посмотреть
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
Оставьте свой комментарий