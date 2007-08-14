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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горела пятиэтажка

В Киеве горела пятиэтажкаВ Киеве в результате пожара пострадал человек.

17 августа в 14:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме на ул. Златопольская, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

На место происшествия немедленно были направлены спасателей 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 1-м этаже. Не теряя времени спасатели приступили к тушению пожара. В 14:58 бойцы ликвидировали пожар.

Во время тушения пожара пожарные спасали мужчину, которого передали работникам медицинской службы.

В результате пожара повреждены носимые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

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Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
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 Теги: Киев, пятиэтажка, пожар, пострадавший

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Сегодня, 12:10 » Автор: Алена Шимко
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