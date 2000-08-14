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Раздел: Происшествия  
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Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки» на Bentley

Жителей Киева возмутил очередной «герой парковки» на BentleyПользователей соцсетей привела в гнев выходка очередного «героя парковки» в Киеве.

В Киеве водитель дорогостоящего автомобиля «разместил» свое транспортное средство в нескольких сантиметрах от пешеходного перехода, перекрыв, таким образом, дорогу к нему. Фотография инцидента с автохамом была обнародована в сообществе «Киев Оперативный», передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.ua.

Комментаторы фотографий не скрывают эмоций и выражаются нецензурно.

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«Такое ощущение, что чем дороже авто тем меньше у хозяина мозгов», - отмечают в комментариях.
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 Теги: Киев, парковка, Bentley

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Сегодня, 15:10 » Автор: Алена Шимко
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