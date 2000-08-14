Раздел: Происшествия
"Ночная стража": киевляне самостоятельно поймали серийного вора
В Киеве задержали мужчину, который воровал общедомовые счетчики воды.
Вора выследила и поймала так называемая «ночная стража» ‒ инициативная группа жильцов многоквартирного дома по улице Туманяна, 3, передает Хроника.инфо со ссылкой на фраза.ua.
Задержанным является житель массива Березняки, который более полугода терроризировал жильцов данного дома, по ночам демонтируя общедомовые счетчики холодного и горячего водоснабжения.
Правонарушителя доставили в пункт полиции на Березняках, где было открыто уголовное производство.
Читайте также: В Киеве поймали серийного квартирного вора
Сообщается так же, что инициативная группа «ночная стража» готова сотрудничать с полицией и предоставит в распоряжение следствия все имеющиеся доказательства вины задержанного.
Вора выследила и поймала так называемая «ночная стража» ‒ инициативная группа жильцов многоквартирного дома по улице Туманяна, 3, передает Хроника.инфо со ссылкой на фраза.ua.
Задержанным является житель массива Березняки, который более полугода терроризировал жильцов данного дома, по ночам демонтируя общедомовые счетчики холодного и горячего водоснабжения.
Правонарушителя доставили в пункт полиции на Березняках, где было открыто уголовное производство.
Читайте также: В Киеве поймали серийного квартирного вора
Сообщается так же, что инициативная группа «ночная стража» готова сотрудничать с полицией и предоставит в распоряжение следствия все имеющиеся доказательства вины задержанного.
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