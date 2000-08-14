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Раздел: Происшествия  
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В Одессе автомобиль провалился в яму

В Одессе автомобиль провалился в ямуВодитель неудачно припарковался.

В Одессе машина вместо парковки провалилась в яму, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessamedia.net.

Сегодня днем на улице Генуэзской автомобиль провалился в яму.

Об этом в Facebook сообщила Ольга Осинняя.

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По предварительной информации, водитель неудачно припарковался и слетел в яму.
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 Теги: Одесса, яма

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Сегодня, 16:08 » Автор: Анна Мартынова
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