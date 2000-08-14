Раздел: Происшествия
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка
Киевлян просят помочь с поисками.
Деснянское управление полиции объявило в розыск 16-летнюю Наталию Костыреву, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Об этом сообщили в службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Наталии, просят сообщать в полицию по номеру 102.
Деснянское управление полиции объявило в розыск 16-летнюю Наталию Костыреву, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Об этом сообщили в службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.
Читайте также: В Киеве пьяный убил знакомую, ударив ногой по голове
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Наталии, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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