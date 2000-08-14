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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

В Киеве пропала несовершеннолетняя девушкаКиевлян просят помочь с поисками.

Деснянское управление полиции объявило в розыск 16-летнюю Наталию Костыреву, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Об этом сообщили в службе розыска детей ГУ Нацполиции Киева.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Наталии, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, несовершеннолетняя

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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