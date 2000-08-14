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Раздел: Происшествия  
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В Киеве обокрали известного певца

В Киеве обокрали известного певцаПреступление было совершено ночью 19 августа.

В Киеве обокрали автомобиль известного певца и автора песен Петра Черного. Инцидент случился в Святошинском районе столицы, а конкретно на автозаправке, куда заехал музыкант.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Из автомобиля была украдена сумка с деньгами и документами. Вор проник в салон, воспользовавшись незаблокированной дверью автомобиля.

Петр Черный - потомственный музыкант, выходец из ромской семьи артистов. Профессионально выступать Черный стал в 16 лет, присоединившись к отцу в ансамбле «Цыганские напевы».

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В Одессе в октябре 2018 года музыкант планирует выступить с концертом в областной филармонии. Также Петр Черный участвует в благотворительном концертном туре по Украине в поддержку семьи певицы Нины Кирсо.
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 Теги: Киев, ограбление, певец

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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