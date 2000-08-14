Раздел: Происшествия
В Киеве обокрали известного певца
Преступление было совершено ночью 19 августа.
В Киеве обокрали автомобиль известного певца и автора песен Петра Черного. Инцидент случился в Святошинском районе столицы, а конкретно на автозаправке, куда заехал музыкант.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Из автомобиля была украдена сумка с деньгами и документами. Вор проник в салон, воспользовавшись незаблокированной дверью автомобиля.
Петр Черный - потомственный музыкант, выходец из ромской семьи артистов. Профессионально выступать Черный стал в 16 лет, присоединившись к отцу в ансамбле «Цыганские напевы».
Читайте также: Под Запорожьем ограбили известного украинского певца
В Одессе в октябре 2018 года музыкант планирует выступить с концертом в областной филармонии. Также Петр Черный участвует в благотворительном концертном туре по Украине в поддержку семьи певицы Нины Кирсо.
В Киеве обокрали автомобиль известного певца и автора песен Петра Черного. Инцидент случился в Святошинском районе столицы, а конкретно на автозаправке, куда заехал музыкант.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Из автомобиля была украдена сумка с деньгами и документами. Вор проник в салон, воспользовавшись незаблокированной дверью автомобиля.
Петр Черный - потомственный музыкант, выходец из ромской семьи артистов. Профессионально выступать Черный стал в 16 лет, присоединившись к отцу в ансамбле «Цыганские напевы».
Читайте также: Под Запорожьем ограбили известного украинского певца
В Одессе в октябре 2018 года музыкант планирует выступить с концертом в областной филармонии. Также Петр Черный участвует в благотворительном концертном туре по Украине в поддержку семьи певицы Нины Кирсо.
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