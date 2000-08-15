Раздел: Происшествия
На Киевщине ревнивец ударил ножом бывшую жену
Ссора возникла на почве ревности.
Вчера, 20 августа, в прокуратуре сообщили, что мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес тяжкие телесные повреждения своей бывшей жене, приговорен к 7 годам лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
Установлено, что в апреле прошлого года, между 39-летним мужчиной и его бывшей женой по месту жительства в одном из сел Вышгородского района, на почве ревности возникла ссора.
Во время которой, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и начал наносить им удары по телу потерпевшей, в частности в грудную клетку, по рукам и ногам. В результате чего, женщина получила телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта относятся к тяжким телесным повреждениям, что опасны для жизни.
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По процессуального руководства Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемый находился под стражей.
Вчера, 20 августа, в прокуратуре сообщили, что мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения кухонным ножом нанес тяжкие телесные повреждения своей бывшей жене, приговорен к 7 годам лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
Установлено, что в апреле прошлого года, между 39-летним мужчиной и его бывшей женой по месту жительства в одном из сел Вышгородского района, на почве ревности возникла ссора.
Во время которой, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и начал наносить им удары по телу потерпевшей, в частности в грудную клетку, по рукам и ногам. В результате чего, женщина получила телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта относятся к тяжким телесным повреждениям, что опасны для жизни.
Читайте также: На Киевщине мотоциклист погиб, не разминувшись с грузовиком
По процессуального руководства Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемый находился под стражей.
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