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Раздел: Происшествия  
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В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице

В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улицеПродолжаются мероприятия по установлению и задержанию стрелка.

В Киевском районе Одессы произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Академика Вильямса в больницу доставлен одессит с ранениями грудной клетки и предплечья. Сейчас на месте происшествия работают полицейские", - указывается в сообщении.

Предварительно правоохранителями было установлено, что неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил из травматического оружия.

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На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию стрелка, а также по выяснению всех обстоятельств происшествия. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на убийство.
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 Теги: Одесса, стрельба

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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