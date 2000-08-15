Раздел: Происшествия
В Одессе неизвестный устроил стрельбу на улице
Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию стрелка.
В Киевском районе Одессы произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Академика Вильямса в больницу доставлен одессит с ранениями грудной клетки и предплечья. Сейчас на месте происшествия работают полицейские", - указывается в сообщении.
Предварительно правоохранителями было установлено, что неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил из травматического оружия.
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На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию стрелка, а также по выяснению всех обстоятельств происшествия. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на убийство.
В Киевском районе Одессы произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Академика Вильямса в больницу доставлен одессит с ранениями грудной клетки и предплечья. Сейчас на месте происшествия работают полицейские", - указывается в сообщении.
Предварительно правоохранителями было установлено, что неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил из травматического оружия.
Читайте также: В Одессе иностранец устроил стрельбу
На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию стрелка, а также по выяснению всех обстоятельств происшествия. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на убийство.
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