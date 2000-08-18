Раздел: Происшествия
Под Николаевом микроавтобус съехал в кювет и перевернулся
Есть пострадавшие.
В Николаевской области возле села Шевченково микроавтобус Renault Trafic с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Сегодня, 22 августа, примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с. Шевченково Витовского района, 39-летний водитель, управляя автомобилем Renault Trafic, в котором находилось пять пассажиров, и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Читайте также: В Харькове ревнивец зарезал супругу
Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
В Николаевской области возле села Шевченково микроавтобус Renault Trafic с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Сегодня, 22 августа, примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с. Шевченково Витовского района, 39-летний водитель, управляя автомобилем Renault Trafic, в котором находилось пять пассажиров, и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Читайте также: В Харькове ревнивец зарезал супругу
Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
- У Тимошенко наступает непростое время
- Хитрый британец шесть лет выдавал себя за миллионера
- Видимо, Меркель «послала» Путина куда подальше
- Сводка ООС: 24 обстрела, двое раненых
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
Оставьте свой комментарий