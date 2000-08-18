Под Николаевом микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Есть пострадавшие.



В Николаевской области возле села Шевченково микроавтобус Renault Trafic с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, передает



"Сегодня, 22 августа, примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с. Шевченково Витовского района, 39-летний водитель, управляя автомобилем Renault Trafic, в котором находилось пять пассажиров, и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.



По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.



В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.



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Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Николаевской области возле села Шевченково микроавтобус Renault Trafic с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН "Сегодня, 22 августа, примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с. Шевченково Витовского района, 39-летний водитель, управляя автомобилем Renault Trafic, в котором находилось пять пассажиров, и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.



