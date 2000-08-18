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Под Николаевом микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Под Николаевом микроавтобус съехал в кювет и перевернулсяЕсть пострадавшие.

В Николаевской области возле села Шевченково микроавтобус Renault Trafic с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Сегодня, 22 августа, примерно в 2:50 на 166 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи с. Шевченково Витовского района, 39-летний водитель, управляя автомобилем Renault Trafic, в котором находилось пять пассажиров, и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров 19, 36 и 41 лет, которых с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

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Сейчас информация о событии внесена в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
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 Теги: микроавтобус, Николаевщина

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Сегодня, 14:03 » Автор: Анна Мартынова
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