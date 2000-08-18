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Раздел: Происшествия  
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Террористы разрушили и сожгли дом под Горловкой

Террористы разрушили и сожгли дом под ГорловкойБоевики использовали миномет калибра 82 мм.

Украинская сторона зафиксировала, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Зайцево во вторник, 21 августа.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

В результате обстрела зафиксированы разрушения жилого дома. Боевики использовали миномет калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.

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Применение такого вооружения запрещено минскими соглашениями. Пострадавших среди гражданского населения нет.
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 Теги: Террористы, Горловка, обстрел

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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