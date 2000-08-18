Раздел: Происшествия
Террористы разрушили и сожгли дом под Горловкой
Боевики использовали миномет калибра 82 мм.
Украинская сторона зафиксировала, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Зайцево во вторник, 21 августа.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
В результате обстрела зафиксированы разрушения жилого дома. Боевики использовали миномет калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.
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Применение такого вооружения запрещено минскими соглашениями. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Украинская сторона зафиксировала, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Зайцево во вторник, 21 августа.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
В результате обстрела зафиксированы разрушения жилого дома. Боевики использовали миномет калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.
Читайте также: Террористы ИГИЛ разрушили архитектурный памятник "ворота Бога"
Применение такого вооружения запрещено минскими соглашениями. Пострадавших среди гражданского населения нет.
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