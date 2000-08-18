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Раздел: Происшествия  
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В Киеве квартирные воры попали на камеру

В Киеве квартирные воры попали на камеруИх видели в Оболонском районе.

В Оболонском районе Киева промышляют квартирные воры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Внимание! В Оболонском районе, на Оболонском проспекте, 54, орудуют квартирные воры. Сначала в ночь с 21.08 на 22.08 в 4:00 пришли и пытались вскрыть дверь (при том что дома были жильцы), а потом 22.08 в 18:23 еще раз пришли с попыткой вскрыть двери, но к счастью то ли у них не получилось, то ли их кто-то спугнул", - говорится в сообщении.

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По словам вахтерши, мужчины прошли за кем-то из жильцов и на вопрос, куда они направляются, ответили, что идут к себе домой. Ну, а пока она хотела их догнать злоумышленники уже были в лифте.

В Киеве квартирные воры попали на камеру
В Киеве квартирные воры попали на камеру
В Киеве квартирные воры попали на камеру
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 10:28 » Автор: Анна Мартынова
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