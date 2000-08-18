Раздел: Происшествия
В Киеве квартирные воры попали на камеру
Их видели в Оболонском районе.
В Оболонском районе Киева промышляют квартирные воры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Внимание! В Оболонском районе, на Оболонском проспекте, 54, орудуют квартирные воры. Сначала в ночь с 21.08 на 22.08 в 4:00 пришли и пытались вскрыть дверь (при том что дома были жильцы), а потом 22.08 в 18:23 еще раз пришли с попыткой вскрыть двери, но к счастью то ли у них не получилось, то ли их кто-то спугнул", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве пешеход погиб под колесами Fiat
По словам вахтерши, мужчины прошли за кем-то из жильцов и на вопрос, куда они направляются, ответили, что идут к себе домой. Ну, а пока она хотела их догнать злоумышленники уже были в лифте.
В Оболонском районе Киева промышляют квартирные воры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Внимание! В Оболонском районе, на Оболонском проспекте, 54, орудуют квартирные воры. Сначала в ночь с 21.08 на 22.08 в 4:00 пришли и пытались вскрыть дверь (при том что дома были жильцы), а потом 22.08 в 18:23 еще раз пришли с попыткой вскрыть двери, но к счастью то ли у них не получилось, то ли их кто-то спугнул", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве пешеход погиб под колесами Fiat
По словам вахтерши, мужчины прошли за кем-то из жильцов и на вопрос, куда они направляются, ответили, что идут к себе домой. Ну, а пока она хотела их догнать злоумышленники уже были в лифте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
64
0
Также советуем посмотреть
- Про смерть в Афганістані
- Канадским полицейским пришлось устроить погоню за «Бэтменом»
- Москва не давала прямых указаний о выборах в «Л/ДНР»
- Сводка ООС: 24 обстрела, один погибший
- Улыбнитесь: подборка отличных анекдотов на вечер
- Забавные фотки женщин, позабывших о скромности
- Казусы, на которые способны лишь «усердные» коммунальщики
- Россия меняет тактику действий, - глава СБУ
- Комиксы от этой художницы наверняка оценят все девушки
- Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
- Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
- Посольство Украины требует от Британии наказать пропагандиста Филипса
- Пять минут позитива: свежая подборка уморительных твитов
- Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
- Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
- "Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
- О неодолимом желании увидеть себя в эфире
- Геймер упал в канализацию, получил перелом, однако не перестал играть
- Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
- Сеть насмешили медали Путина за Крымский мост
- «Нормандский формат» не поможет
- Мечта сбылась: американка подстроила арест матери на ее 93-й день рождения
- На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
- До свидания, Роттердам+
- Или крестик, или трусы
- Салют из мороженого: жители Минска «сражались» за бесплатные сладости
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
Оставьте свой комментарий