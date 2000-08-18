В центре Харькова женщина погибла в ДТП, ребенок в реанимации

Пострадала пятилетняя девочка.



В центре Харькова на улице Новгородской автомобиль Nissan сбил мать с ребенком, передает



В результате происшествия женщина скончалась, пятилетнюю девочку госпитализировали в реанимацию.



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Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Харькова на улице Новгородской автомобиль Nissan сбил мать с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua В результате происшествия женщина скончалась, пятилетнюю девочку госпитализировали в реанимацию.Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи.



