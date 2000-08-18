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Раздел: Происшествия  
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В центре Харькова женщина погибла в ДТП, ребенок в реанимации

В центре Харькова женщина погибла в ДТП, ребенок в реанимацииПострадала пятилетняя девочка.

В центре Харькова на улице Новгородской автомобиль Nissan сбил мать с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

В результате происшествия женщина скончалась, пятилетнюю девочку госпитализировали в реанимацию.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи.
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
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