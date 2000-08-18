Раздел: Происшествия
В Крыму пропала семья из Днепра
Друзья Киливников написали заявление в полицию.
В аннексированном Крыму пропала семья Киливников из Днепра, которая отправилась на полуостров на автомобиле через Чонгар и с 10 августа не давала о себе знать. Об исчезновении супругов с детьми ранее сообщили в сети их друзья. Теперь появилась информация о том, что семья нашлась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным издания, пара с детьми находятся на административной границе с аннексированным полуостровом и якобы направляются домой. Причины исчезновения остаются неизвестными. Однако ранее в сети рассказали, что на поиски супругов и их детей в Крым выехали родители.
Подруга Киливников ранее сообщала на своей странице в Facebook, что семья не выходит на связь более десяти дней (c 10-го по 21 августа).
"Пропала Дина Киливник, Киливник Иван, дети Дарья - 8 лет и Тихон - 3 года. Поехали на машине Skoda Fabia АЕ5664СА отдыхать в Крым 8.08.2018 года на 10 дней дикарями, ориентировочно собирались в Межводное и до сих пор не вернулись, телефоны у всех молчат с 10.08!" – рассказала Татьяна Трайно 21 августа.
Но правоохранители якобы ответили, что не могут оказать помощь, поскольку не имеют связи с аннексированным Крымом.
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Также сообщается, что в пресс-службе МИД не имеют компетенции заниматься такими случаями, поскольку являются внешнеполитическим ведомством, а Крым - часть Украины. Дипломаты порекомендовали обращаться в правоохранительные органы для решения таких ситуаций.
В аннексированном Крыму пропала семья Киливников из Днепра, которая отправилась на полуостров на автомобиле через Чонгар и с 10 августа не давала о себе знать. Об исчезновении супругов с детьми ранее сообщили в сети их друзья. Теперь появилась информация о том, что семья нашлась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным издания, пара с детьми находятся на административной границе с аннексированным полуостровом и якобы направляются домой. Причины исчезновения остаются неизвестными. Однако ранее в сети рассказали, что на поиски супругов и их детей в Крым выехали родители.
Подруга Киливников ранее сообщала на своей странице в Facebook, что семья не выходит на связь более десяти дней (c 10-го по 21 августа).
"Пропала Дина Киливник, Киливник Иван, дети Дарья - 8 лет и Тихон - 3 года. Поехали на машине Skoda Fabia АЕ5664СА отдыхать в Крым 8.08.2018 года на 10 дней дикарями, ориентировочно собирались в Межводное и до сих пор не вернулись, телефоны у всех молчат с 10.08!" – рассказала Татьяна Трайно 21 августа.
Но правоохранители якобы ответили, что не могут оказать помощь, поскольку не имеют связи с аннексированным Крымом.
Читайте также: В Запорожье пропала семья с маленьким ребенком
Также сообщается, что в пресс-службе МИД не имеют компетенции заниматься такими случаями, поскольку являются внешнеполитическим ведомством, а Крым - часть Украины. Дипломаты порекомендовали обращаться в правоохранительные органы для решения таких ситуаций.
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