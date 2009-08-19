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Раздел: Происшествия  
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В Киеве BMW врезался в отбойник

В Киеве BMW врезался в отбойникВ ночь на 25 августа в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

Автомобиль BMW 316 врезался в отбойник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около полуночи. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Почтовой площади. Не доезжая до пешеходного моста BMW занесло и его отбросило в отбойник, после чего вылетел в третью полосу. Водитель сказал полицейским, что у него отлетело колесо.

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В результате аварии пострадала девушка. Ее госпитализировали в больницу. Движение в сторону пешеходного моста осуществлялось по одной полосе. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Подробности происшествия выясняются.
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 Теги: Киев, ДТП, BMW, отбойник

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Сегодня, 10:10 » Автор: Алена Шимко
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