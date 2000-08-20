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Раздел: Происшествия  
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Боевики из миномета обстреляли поселок на Донбассе

Боевики из миномета обстреляли поселок на ДонбассеОсколками мины был поврежден фасад дома культуры.

Пророссийские боевики на Донбассе 25 августа обстреляли поселок Пивденное Донецкой области. В результате обстрела обнаружена воронка от взрыва 120-миллиметровой мины на проезжей части улицы Островского.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующий обстрел зафиксировала Украинская сторона Общего центра по контролю и координации, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Как отметили в СЦКК, осколками мины был поврежден фасад дома культуры по адресу ул. Островского, 1. Пострадавших среди местных жителей не зарегистрировано.

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Огонь велся в направлении Горловка – Пивденное. Причем расстояние от места попадания мины в ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины составляет около 1 километра. Что прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения,– отметили в пресс-центре ООС.

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 Теги: Боевики, миномет, обстрел

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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