Раздел: Происшествия
Боевики из миномета обстреляли поселок на Донбассе
Осколками мины был поврежден фасад дома культуры.
Пророссийские боевики на Донбассе 25 августа обстреляли поселок Пивденное Донецкой области. В результате обстрела обнаружена воронка от взрыва 120-миллиметровой мины на проезжей части улицы Островского.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующий обстрел зафиксировала Украинская сторона Общего центра по контролю и координации, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Как отметили в СЦКК, осколками мины был поврежден фасад дома культуры по адресу ул. Островского, 1. Пострадавших среди местных жителей не зарегистрировано.
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Огонь велся в направлении Горловка – Пивденное. Причем расстояние от места попадания мины в ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины составляет около 1 километра. Что прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения,– отметили в пресс-центре ООС.
Пророссийские боевики на Донбассе 25 августа обстреляли поселок Пивденное Донецкой области. В результате обстрела обнаружена воронка от взрыва 120-миллиметровой мины на проезжей части улицы Островского.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующий обстрел зафиксировала Украинская сторона Общего центра по контролю и координации, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Как отметили в СЦКК, осколками мины был поврежден фасад дома культуры по адресу ул. Островского, 1. Пострадавших среди местных жителей не зарегистрировано.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли мирный поселок: ранен ребенок
Огонь велся в направлении Горловка – Пивденное. Причем расстояние от места попадания мины в ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины составляет около 1 километра. Что прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения,– отметили в пресс-центре ООС.
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